Gewinner des Tages Jenny Frankhauser rettet Hundebabys

Rettung in größter Not! Die ehemalige Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26) hat während ihres Aufenthalts auf Mallorca zwei kleine Hundebabys im Müll gefunden. Via Instagram teilte sie ein Foto von einem der Welpen, der so klein ist, dass er auf ihre Hand passt: "Ich werde nie verstehen, wie grausam der Mensch sein kann", schreibt sie unter ihrem Post.