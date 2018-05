Gewinner des Tages Jennifer Lopez versteigert Kleid

Sie war einer der Hingucker bei der diesjährigen Met Gala Anfang der Woche in New York: Jennifer Lopez (48, "Ain't Your Mama") wählte eine blau-schwarze Balmain-Robe mit hohem Beinschlitz und großem Kreuz-Muster über ihrem Oberkörper - ganz getreu dem Motto "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagionation". Nun stellt sie ihr Kleid dem guten Zweck zur Verfügung.