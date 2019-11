Gewinner des Tages Jennifer Garner ist herrlich normal

Schauspielerin Jennifer Garner (47, "30 über Nacht") gewährt auf Instagram Einblicke in ihren Alltag. Und der sieht aus wie wohl bei anderen Müttern auch. Die Ex-Frau von Hollywoodstar Ben Affleck (47) veröffentlichte auf ihrem offiziellen Account ein Foto, das sie in Bademantel und bequemen Hausschuhen zeigt. In einer Hand hält sie eine Tasse, in der anderen das Smartphone.