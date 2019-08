Gewinner des Tages Jennifer Garner begeistert Farmarbeiter

"Sie kam herein und stand in der Schlange - wie alle anderen auch. Außerdem hat sie ein wirklich gutes Trinkgeld gegeben", so der Angestellte weiter. Und mehr noch: Garner posierte sogar zusammen mit den freudestrahlenden Mitarbeitern der Farm für ein Foto, das umgehend auf Instagram gepostet wurde. Nachdem die Kinder ihr Eis genossen hatten, sollen sie sich in der Scheune noch die Kühe angesehen haben. Violet (13), Seraphina (10) und Samuel (7) stammen aus Garners Ehe (2005-2018) mit Hollywood-Star Ben Affleck (46). Das Paar hatte sich bereits 2015 getrennt.