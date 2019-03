Gewinner des Tages Jenna Coleman wird gelobt

Kate Fleetwood (46) wird in der Serie "Victoria" bald als Prinzessin Feodora zu sehen sein. Bei den Dreharbeiten hatte die Schauspielerin auch Kontakt zu Jenna Coleman (32), die in der Sendung die Hauptrolle spielt. In einem Interview mit "The Mirror" findet Fleetwood jetzt nur lobende Worte über ihre Kollegin. Die Britin soll eine Top-Leistung abliefern: "Sie ist bestens vorbereitet, organisiert, professionell. Sie setzt die Messlatte für alle wirklich hoch."