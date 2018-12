Gewinner des Tages Jason Momoa spült Geld an

So habe das Unterwasser-Spektakel weltweit schon 500 Millionen Dollar (rund 440 Millionen Euro) in die Kassen gespült, davon über 400 Millionen Dollar (350 Millionen Euro) von außerhalb der USA. Damit verwies der bullige Bewohner von Atlantis selbst Mary Poppins und den Transformer Bumblebee eindrucksvoll auf die Plätze. Hauptdarsteller Momoa wird sich also wohl darauf einstellen dürfen, auch in weiteren Teilen den Dreizack zu zücken.