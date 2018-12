Gewinner des Tages Jason Momoa schenkt Lisas Ex einen Ring

Für manche ist es eine mittelschwere Katastrophe, wenn die Frau noch mit dem Ex befreundet ist, Jason Momoa (39, "Game of Thrones") dagegen schenkt dem Ex-Mann seiner Frau, Lenny Kravitz (54, "Low"), sogar einen Freundschaftsring! Auf Instagram präsentierten der Musiker und der "Aquaman"-Star freudestrahlend ihre neuen Schmuckstücke in Totenkopfoptik.