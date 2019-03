Gewinner des Tages Janet Jackson wurde ausgezeichnet

Während gegen ihren verstorbener Bruder Michael Jackson (1958-2009) in den Medien gerade unschöne Vorwürfe laut werden, konnte sich Janet Jackson (52, "Rhythm Nation") freuen. Die Sängerin wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer Brüder, denen als Jackson Five schon diese Ehre zu Teil wurde.