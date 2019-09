Gewinner des Tages Jane Lynch: Neues Serienprojekt

Schauspielerin Jane Lynch (59, "Glee") und Sängerin Cyndi Lauper (66, "Girls Just Want to Have Fun") haben sich zusammengetan, um ein neues Projekt zu verwirklichen. Wie "Variety" berichtet, hat Lynch am Rande der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards durchblicken lassen, dass sie und Lauper in einer neuen Comedyserie mitspielen werden. Die Serie soll ein modernes "Golden Girls" sein.