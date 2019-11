Gewinner des Tages Jane Fonda nimmt ihre Haft mit Humor

Jane Fonda (81, "Grace and Frankie") wurde in der letzten Woche bereits zum vierten Mal bei einer Klimaschutz-Protestaktion vor dem Kapitol in Washington, D.C. festgenommen. Diesmal musste die Schauspielerin sogar eine Nacht im Gefängnis verbringen. Im "Harper's Bazaar"-Podcast "Dare I Say" sprach sie laut "Page Six" nun in humorvoller Weise über ihre kurze Haft.