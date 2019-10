Gewinner des Tages James Middleton soll sich verlobt haben

Dass alle bereits über die baldige Hochzeit sprechen, war allerdings nicht geplant: "Sie wollten die Verlobung geheim halten, aber die Nachricht hat sich in ihrem Freundeskreis verbreitet", so die Quelle weiter. In der kommenden Woche soll die Verlobung offiziell bekanntgegeben werden. Erst im Mai machte der Unternehmer die Beziehung zu seiner Freundin durch ein Pärchenfoto auf Instagram öffentlich.