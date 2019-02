Gewinner des Tages Iris Apfel: Erster Modelvertrag mit 97

Die New Yorker Innenarchitektin und Geschäftsfrau Iris Apfel (97) ist eine echte Modeikone. In der Fashion-Branche kennt so gut wie jeder den Namen der 97-Jährigen. In Zukunft könnte ihr beruflicher Alltag trotz ihres hohen Alters mit noch mehr Projekten gefüllt werden: Denn Apfel hat nun einen Vertrag mit der weltweit vertretenen Agentur IMG Models unterschrieben, bei der unter anderem auch ihre sehr viel jüngeren Kolleginnen Gigi Hadid, Ashley Graham und so gut wie jedes "Victoria's Secret"-Model verpflichtet sind.