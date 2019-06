Gewinner des Tages Hugh Laurie erhält Ehren-Auszeichnung

Hugh Laurie (59, "Dr. House") wird beim Edinburgh TV Festival einen Award für herausragende Leistungen empfangen. Grund dafür sei, dass er immer wieder Top-Rollen gespielt und so mehrere Generationen prägt und begeistert hat. Wie "Page Six" berichtet, wird die Verleihung am 22. August dieses Jahres stattfinden. Damit schließt er sich Preisträgern vergangener Jahre, wie Michael Palin (76), Beryl Vertue (88) oder Sally Wainwright (56), an.