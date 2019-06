Gewinner des Tages Hugh Jackman überrascht seine Fans

Hugh Jackman (50, "The Greatest Showman") hatte für seine Fans eine ganz besondere Überraschung auf Lager: Der Schauspieler stattete während seiner "The Man. The Music. The Show"-Tour einem seiner Kaffee-Foodtrucks von "Laughing Man" in Chicago einen spontanen Besuch ab. Dort schenkte er Kaffee aus und gab seinen begeisterten Fans Autogramme. Jackman veröffentlichte einige Bilder seines gelungenen Überraschungs-Auftritts auf Instagram.