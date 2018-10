Gewinner des Tages Hugh Jackman bekommt Kirk-Douglas-Award

"Ich bin hocherfreut, dass Hugh Jackman den 13. Kirk Douglas Award erhalten wird", erklärte Hollywood-Legende Kirk Douglas (101) am Montag in einem Statement. "Er ist ein Ausnahmetalent auf Bühne und Bildschirm und eine der nettesten Personen in der Branche. Es ist mir eine Ehre, dass mein Name mit dem seinen durch den diesjährigen Preis verbunden ist", schwärmte der Altstar.