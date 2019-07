Gewinner des Tages Heather Graham ergattert Filmrolle

Die Schauspielerin machte sich vor allem in den 1990er Jahren mit Filmen wie "Boogie Nights" oder "Austin Powers" einen Namen. Nun feiert Graham also eine Art Comeback im neuen Film der kanadischen Filmemacherin und Schauspielerin April Mullen. Der Schauspieler Aaron Eckhart (51, "Die Logan Verschwörung") wird die Rolle des Arthurs übernehmen. Die Dreharbeiten zu "Wander" sollen diesen Monat in New Mexico beginnen.