Gewinner des Tages Gwyneth Paltrow: Sie feiert mit ihrem Ex

Auch via Instagram gratulierte Paltrow ihrem Ex-Mann. "Happy Birthday CAJM. Das ist ein besonderer. Wir lieben dich so sehr", schrieb sie zu einem gemeinsamen Schnappschuss. Martin wurde am 2. März 42 Jahre alt. Neben Paltrow feierten unter anderem auch Stars wie Sean Penn, Melanie Griffith und Julia Roberts mit dem Sänger. Während Paltrow seit September 2018 mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk verheiratet ist, soll Martin in Hollywood-Star Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") eine neue Liebe gefunden haben.