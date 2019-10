Gewinner des Tages Gwen Stefani erhält Fashion Icon Award

"Es ist eine unglaubliche Ehre, den diesjährigen Fashion Icon Award bei den E! People's Choice Awards zu erhalten", erklärte die Sängerin in einer Pressemitteilung. Die Mode habe ihr schon immer als kreatives Ventil gedient, um ihre Persönlichkeit und ihre Musik auszudrücken, so die 50-Jährige weiter. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen kann Stefani ihre Freude kaum zurückhalten und twitterte am Dienstag: "Ich fühle mich so geehrt! Ich kann es kaum erwarten."