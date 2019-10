Gewinner des Tages Großzügige Geste von LeBron James

Eric Garcetti (48), Bürgermeister von Los Angeles, bedankte sich via Twitter für die großzügige Geste. LeBron James erklärte laut dem Promi-Portal "TMZ", dass seine gesamte "Wertschätzung und Loyalität den Hilfskräften" gelte. "Diese Männer und Frauen sind unglaublich, mit dem, was sie tun, und sehr tapfer in dieser Zeit", sagte er.