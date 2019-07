Gewinner des Tages Großes Lob für Cardi B

Großes Lob für Cardi B (26, "Invasion of Privacy"). Die US-Rapperin trat am Freitagabend auf dem Wireless Festival in London auf. An einer Stelle in ihrer Show entschloss sich Cardi spontan dazu, ihre Perücke in die kreischende Menge zu werfen. Ein Video von der Aktion postete die Rapperin im Anschluss auf Instagram. Und das kommentierte kein geringerer, als die Hip-Hop-Legende Snoop Dogg (47, "Bible of Love"). Er schrieb: "Ich bin fertig. Du könntest gerade die großartigste Aktion des Hip-Hop abgezogen haben."