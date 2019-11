Gewinner des Tages Große Ehre für Martin Scorsese

Martin Scorsese (76, "Wolf of Wall Street") wurden bereits viele Ehrungen zuteil, nun kann er sich über eine weitere freuen. Im Rahmen des "AFI Fest" findet im TCL Chinese Theater in Hollywood am 15. November eine besondere Veranstaltung ihm zu Ehren statt. Diese beinhaltet sowohl ein Gespräch mit Scorsese als auch die Vorführung seines neuesten Werks "The Irishman". Das berichtet unter anderen "The Hollywood-Reporter".