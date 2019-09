Gewinner des Tages Große Ehre für Hugh Jackman

Schauspieler Hugh Jackman (50) ist mit dem Order of Australia ausgezeichnet worden. Er wurde zum "Companion" ernannt, "für den höchsten Dienst um Australien oder die Menschheit". Die Zeremonie fand in der australischen Hauptstadt Canberra statt. "Die Karriere von Herrn Jackman, sein Mitgefühl und sein tiefempfundener Patriotismus haben Australien großes Ansehen gebracht und er verdient unsere höchste Anerkennung", hieß es in der Rede zu Ehren des Schauspielers.