Gewinner des Tages Große Ehre für Ariana Grande

Große Ehre für die Sängerin Ariana Grande (25, "Sweetener"). Das Musikmagazin "Billboard" wird sie am 6. Dezember bei einer Gala in New York als "Frau des Jahres 2018" auszeichnen. Dies teilte das Magazin selbst mit. Dank dieser Ehre tritt Grande in die Fußstapfen berühmter weiblicher Pop-Stars wie Madonna (60), Lady Gaga (32) oder Taylor Swift (28), die zuvor mit dem Preis ausgezeichnet wurden.