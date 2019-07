Gewinner des Tages Grimes arbeitet mit Stella McCartney

Stella McCartney (47) ist bekannt für ihr Engagement für Nachhaltigkeit sowie Tier- und Umweltschutz. Für ihre neue "Adidas by Stella McCartney"-Linie hat die Modedesignerin nun die kanadische Sängerin Grimes (31, "Be A Body") zum Gesicht der Kampagne gemacht. Sie sei "die perfekte Verkörperung der Kernwerte von 'Adidas by Stella McCartney'", schreibt die Britin auf Instagram.