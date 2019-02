Gewinner des Tages Gladys Knight beim Super Bowl

Ohne Hymne geht nichts: Grammy-Gewinnerin Gladys Knight (74, "I heard it from the grapewines") hatte dieses Jahr die Ehre, die US-Nationalhymne "Star Spangled Banner" vor dem 53. Super Bowl zu singen. Die 74-jährige Sängerin trat in einem kurzen weißen Kleid mit glitzernden Stiefeln auf die Bühne und interpretierte die Nationalhymne nach einer Version von "America the Beautiful" von Chloe x Halle. Für ihren besonderen Auftritt erhielt die aus Atlanta stammende Soul-Sängerin Standing Ovations aus dem Publikum. Fans auf der ganzen Welt feiern die Soul-Diva über Twitter für ihren Auftritt.