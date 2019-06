Gewinner des Tages Generation Award für The Rock

Bei den MTV Movie & TV Awards 2019, die am 17. Juni in Santa Monica verliehen werden, darf sich Schauspieler Dwayne Johnson (47, "Hercules") über einen ganz besonderen Preis freuen. Denn "The Rock" wird bei der Veranstaltung den Generation Award überreicht bekommen, wie es auf "MTV.com" heißt. Damit tritt er die Nachfolge von Chris Pratt (39) an, der sich im vergangenen Jahr über diese Ehre freuen durfte. Auch Tom Cruise (56), Will Smith (50) oder Johnny Depp (56) hielten die Auszeichnung schon in ihren Händen.