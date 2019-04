Gewinner des Tages Für einen guten Zweck

Am 1. April präsentierte Ex-Ski-Star Felix Neureuther (35) "Weiterziehn" auf Antenne Bayern. Es war zwar ein Aprilscherz, doch inzwischen scheint alles möglich. Das Lied wird aktuell zum Hit, steigt in ungeahnte Höhen auf und liegt nun schon auf Platz 2 der deutschen iTunes-Charts! Nur noch "Deutschland" von Rammstein liegt vor ihm. Sollte er auch diese Formation überholen, hat Felix Neureuther in seiner Instagram-Story bekanntgegeben: "Bei Platz 1 tret' ich nackt bei Flori auf".