Gewinner des Tages Filmpreis für Schauspieler August Diehl

Diehl erlangte internationalen Bekanntheitsgrad durch den Film "Salt", in dem er den deutschen Ehemann von Angelina Jolie spielte. In Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" wirkte Diehl überdies als SS-Sturmbannführer mit. Zuletzt war er in der ZDF/Arte-Serie "Die neue Zeit" in der Rolle des Bauhaus-Gründers Walter Gropius zu sehen. Anfang 2020 wird Diehl dann wieder auf internationalem Parkett zu begutachten sein: Im deutsch-amerikanischen Kinofilm "Ein verborgenes Leben" von Terrence Malick wird er die Hauptrolle übernehmen.