Gewinner des Tages Falscher George Clooney gefasst

Endlich kann George Clooney (58, "Up in the Air") aufatmen: Ein Hochstapler, der über mehrere Jahre hinweg rund zwei Millionen Euro im Namen des Hollywood-Stars ergaunert hatte, wurde im thailändischen Ferienort Pattaya verhaftet. Das berichtet unter anderem die "Bangkok Post". Der 58-jährige Italiener und seine 45-jährige Frau hatten sich immer wieder im Namen George Clooneys bereichert. Unter anderem erschlichen sie sich bei Investoren Gelder mit der Behauptung, eine offizielle George-Clooney-Kleidermarke aufzubauen.