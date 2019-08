Der Streifen soll demnach via Fox Searchlight vertrieben werden. Als Regisseurin einzelner Folgen von TV-Serien hat Longoria bereits Erfahrung auf dem Regiestuhl sammeln können, mit "Flamin' Hot" will sie bald auch die Leinwand erobern. Doch damit nicht genug: Noch einen weiteren Film soll das Multitalent bereits in der Mache haben, einen Film namens "24/7" beim Filmstudio Universal. Auch hinter der Kamera fühlt sich die gebürtige Texanerin also zusehends wohler.