Gewinner des Tages Emmanuel Macron rettet Leben

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (41) macht gegen die schlimmsten Seuchen der Menschheit mobil. Als Gastgeber der Lyon-Konferenz im Oktober will er dafür sorgen, dass 14 Milliarden US-Dollar an Spenden (etwa zwölf Milliarden Euro) in den sogenannten "Globalen Fonds" fließen. Mit dem Geld sollen Aids, Tuberkulose und Malaria endlich wirkungsvoll bekämpft werden. So könnten bis 2023 rund 16 Millionen Menschenleben gerettet werden.