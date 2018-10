Gewinner des Tages Eminem singt auf Empire State Building

In dem achtminütigen Video sind spektakuläre Aufnahmen aus luftiger Höhe zu sehen, die Eminem vor einer Lichtershow auf der Dachterrasse des Wolkenkratzers zeigen. Fans hatten die Möglichkeit, in den Straßen von New York das Spektakel zu beobachten. In der Hälfte des Videos stoppt das Lied kurz und Eminem tauscht im Aufzug einige lustige Fakten über das Empire State Building mit Kimmels Partner Guillermo Rodriguez (47) aus.