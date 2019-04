Gewinner des Tages Eminem: Seit elf Jahren clean

Rapper Eminem (46, "Not Afraid") feiert einen besonderen Meilenstein und lässt seine Fans daran teilhaben. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, auf dem seine Hand zu sehen ist, in der eine Medaille liegt. In der runden Marke ist die römische Ziffer "XI" eingraviert sowie unter anderem die Wörter "Einheit" und "Genesung". Eminems Kommentar dazu: "11 Jahre - immer noch keine Angst". Der Rapper ist seit elf Jahren clean.