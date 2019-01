Gewinner des Tages Emily Blunt erhält Auszeichnung

Große Ehre für Emily Blunt (35, "Girl on the Train"): Die Schauspielerin wird am kommenden Freitag, den 4. Januar 2019, auf dem Palm Springs International Film Festival für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen im Jahr 2018 ausgezeichnet. Das gab die US-Branchen-Seite "Variety" bekannt, die den Preis auch verleiht. Blunt wird den "Creative Impact in Acting Award" erhalten.