Gewinner des Tages Ellen DeGeneres macht weiter

"Drei weitere Jahre!" - so feierten DeGeneres und ihr Publikum die Verlängerung. Seit satten 16 Jahren plaudert die Moderatorin nun schon mit den größten Stars über Gott und die Welt. "Das sind ungefähr 3.000 Episoden. Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber mir wurde gesagt, dass sie unterhaltsam waren. [...] 16 Jahre sind ein ziemlich guter Lauf. Aber in einer Beziehung muss man manchmal eine Pause einlegen", machte DeGeneres den Zuschauern für eine Millisekunde Angst, ehe sie ergänzte: "Aber ich muss das nicht. Ihr habt mich weiterhin an der Backe, denn ich habe gerade für drei weitere Jahre unterschrieben." Der tosende Applaus des Studiopublikums sprach anschließend für sich.