Gewinner des Tages Ein Stern für Harry Connick Jr.

US-Schauspieler und Sänger Harry Connick Jr. (52, "Only You") durfte am Donnerstag seinen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood enthüllen. Das ließen sich auch seine Frau (seit 1994) Jill Goodacre (55) und die drei gemeinsamen Töchter - Georgia, Sarah und Charlotte - nicht entgehen. Doch damit nicht genug.