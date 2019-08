Gewinner des Tages Ein Stern für Guillermo del Toro

Im vergangenen Jahr hat Guillermo del Toro (54) gleich zwei Oscars für seinen Film "Shape of Water: Das Flüstern des Wassers" einheimsen können. Seinen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood durfte der mexikanische Filmemacher aber erst jetzt enthüllen. Im Beisein von "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams (53) und Musikerin Lana Del Rey (34) nutzte der 54-Jährige die freudige Gelegenheit auch, um mit einer mexikanischen Flagge zu posieren und eine politische Botschaft loszuwerden.