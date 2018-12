Gewinner des Tages Ehrenpreis für Roland Emmerich

Bei der 40. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am 25. Januar 2019 in München wird der Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (63, "Independence Day") den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten erhalten. In einer Pressemitteilung des Bayerischen Rundfunks bescheinigt ihm Markus Söder (51): "Visionen in Bilder packen, große Geschichten der Zukunft erzählen und Helden, die alles geben für das, woran sie glauben - das ist das Werk von Roland Emmerich. Nach seinem Studium an der Filmhochschule in München ist er heute einer der ganz großen Regisseure in Hollywood."