Gewinner des Tages Ed Sheeran stellt neuen Rekord auf

Nach einer Berechnung der Branchenfachzeitschrift "Pollstar" liegen Ed Sheerans Tour-Einnahmen momentan bei 736,7 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 663,8 Mio. Euro). Damit übertrumpft er den Rekord der irischen Rockband U2 ("With Or Without You") aus dem Jahr 2011, die mit ihrer "360"-Tour 735,4 Millionen Dollar (662,6 Mio. Euro) eingespielt hatten. Sheerans Zahl ist allerdings noch nicht abschließend, denn zwölf Shows muss das Ausnahmetalent noch absolvieren. Seine "Divide Tour" startete im März 2017 und endet Ende August.