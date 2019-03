Gewinner des Tages Dwayne Johnson überrascht seinen Vater

Große Geste! Es ist nicht unbekannt, dass Dwayne Johnson (46, "Welcome to the Jungle") eine großzügige Persönlichkeit ist. Besonders bei seinen Eltern fackelt der Schauspieler nicht lange: Im vergangenen Jahr beschenkte er seine Mutter mit einem neuen Haus. Nun soll auch sein Vater nicht leer ausgehen: "Ich möchte dir ein brandneues Zuhause kaufen, wo immer du leben willst, kannst du leben", sagte Johnson zu ihm am Telefon, wie er in seinem Instagram-Post berichtet.