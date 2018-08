Gewinner des Tages Dwayne Johnson tröstet trauernden Fan

Harte Schale, weicher Kern! Dass diese Beschreibung auf Dwayne "The Rock" Johnson (46, "Baywatch") zutrifft, hat der Schauspieler am Montag einmal mehr bewiesen. Ein Junge namens Angelo Pizarro startete via Twitter einen Aufruf, um den Hollywood-Star höchstpersönlich zu erreichen. Er verlor letzten Donnerstag seine Mutter und seine Schwester bei einem Autounfall, verursacht durch einen Geisterfahrer. Nun wollte er den Action-Helden darum bitten, seiner Mutter, die ein großer "The Rock"-Fan war, Tribut zu zollen.