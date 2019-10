Gewinner des Tages Dwayne Johnson kehrt zu Wurzeln zurück

Heute ist Dwayne Johnson (47, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") einer der angesagtesten Schauspieler der Welt, seine Karriere begann er jedoch als Wrestler. Wie er nun selbst bei Twitter angekündigt hat, will er am Freitag für das Debüt der Show "SmackDown" beim US-Sender Fox zurückkehren. "Endlich komme ich heim in mein WWE-Universum", schreibt Johnson, der lange Zeit unter seinem Pseudonym "The Rock" bekannt war.