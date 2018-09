Gewinner des Tages Dolly Parton wird geehrt

Die Musikerin selbst freut sich enorm über das Lob: "Ich bin so aufgeregt und erfreut, dass ich als MusiCares-Person des Jahres geehrt werde. Es ist umso schöner, dass die Gala Musikern in Not zugutekommt." Bei der Veranstaltung ist es üblich, dass es ein Tribute-Konzert gibt, bei dem andere Sänger die Musik und das Vermächtnis des Geehrten würdigen. Dies findet im Rahmen der 29. MusiCares-Gala am 8. Februar 2019, zwei Tage vor der Grammy-Verleihung, statt.