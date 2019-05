Gewinner des Tages DJ Khaled: Eine ganz besondere Spende

Der Erfolgsproduzent DJ Khaled (43, "I'm the One") plant, den gesamten Erlös seiner neuen Single "Higher" den beiden Kindern des verstorbenen Rappers Nipsey Hussle (1985-2019) zu spenden. Das verkündete er am Donnerstag offiziell auf seinem Instagram-Account. "Wir vermissen dich und werden dein Vermächtnis für immer aufrechterhalten. Der Marathon geht weiter", schreibt Khaled an seinen einstigen Freund, mit dem er den Song kurz vor dessen Tod aufgenommen hatte.