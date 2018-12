Gewinner des Tages Dirk Nowitzki schreibt Sportgeschichte

Schon längst ist der gebürtige Würzburger eine absolute Basketball- und Sportlegende. Und doch knackt Dirk Nowitzki (40) noch immer regelmäßig bestehende Rekorde. Am gestrigen Donnerstag feierte er nach acht Monaten Verletzungspause sein Comeback im Trikot der Dallas Mavericks in der US-Profiliga NBA. Zwar stand er insgesamt nur sechs Minuten auf dem Parkett und machte nur zwei Pünktchen, dennoch ist er nun der einzige Spieler auf diesem Planeten, der 21 Jahre bei ein und demselben Team in der NBA aufgelaufen ist.