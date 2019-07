Gewinner des Tages Dieter Hallervorden: Film wird zur Serie

Schauspieler Dieter Hallervorden (83, "Honig im Kopf") überzeugte mit dem Film "Mein Freund, das Ekel" (ZDF) nicht nur die Zuschauer - rund acht Millionen schalteten am 9. Mai 2019 um 20:15 Uhr ein. Der Film kam offenbar auch beim Sender so gut an, dass es eine Fortsetzung geben wird - und zwar als Serie. "Es werden sechs Folgen gedreht", bestätigte der Künstler den Umfang des Projekts der "Bild am Sonntag". Jede Folge wird demnach 45 Minuten dauern.