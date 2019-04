Gewinner des Tages Diane Kruger gibt Gas

In ihrem Instagram-Account postete die 42-Jährige zwei Bilder von dem Event. Eines zeigt die Schauspielerin an der Seite von Agag, wie sie mit lässig verschränkten Armen und Sonnenbrille auf der Motorhaube des Elektro-Sportwagens sitzen. Auf dem anderen ist Krugers Renn-Outfit zu sehen: ein blau-weißer Overall mit rot abgesetzter Schulterzier und ein paar Hightop-Sneaker im schicken silber-metallic Look. Dazu kommentierte sie: "Und jetzt passiert das hier", zusammen mit drei staunenden Emojis.