Gewinner des Tages Demi Lovato ist zurück im Filmgeschäft

Am 20. August feierte Sängerin Demi Lovato ihren 27. Geburtstag. Aus diesem Anlass gab es eine besondere Ankündigung - von niemand Geringerem als Comedy-Star Will Ferrell (52, "Daddy's Home - Ein Vater zu viel"). In einem kurzen Video, das Lovato auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, enthüllte Ferrell, dass die Sängerin eine Rolle in seiner kommenden Netflix-Komödie "Eurovision" übernommen hat. Neben Ferrell und Lovato sind unter anderem auch Pierce Brosnan, Rachel McAdams und Dan Stevens dabei. Damit wagt Lovato ihr Schauspielcomeback.