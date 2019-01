Gewinner des Tages Demi Lovato feiert Silvester nüchtern

Seit ihrer Überdosis und dem anschließenden Klinikaufenthalt im Juli 2018 arbeitet Demi Lovato (26, "Let It Go") hart an sich. Das neue Jahr hat die Sängerin daher vorbildlich begonnen und den Silvesterabend nüchtern verbracht. Dies berichtet "Entertainment Tonight" und bezieht sich dabei auf ihre Instagram Story. Darin war offenbar eine Flasche von alkoholfreiem Apfelschaumwein zu sehen, den Lovato mit dem Hashtag #Nüchternheit betitelte.