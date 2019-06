Gewinner des Tages Demi Lovato feiert mit ihrer Schwester

Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") ist für ihre Familie da. Zuletzt wurde das bei der Abschlussfeier ihrer Schwester Madison deutlich. Ein Video auf Twitter zeigt, wie die 17-jährige nach vorne auf eine Bühne geht und Luftküsse Richtung Publikum verteilt. Im Hintergrund hört man die vermeintliche Stimme Lovatos, die voller Stolz jubelt.